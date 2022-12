França-Polónia: quem avançará para os quartos de final do Mundial?

França e Polónia defrontam-se na tarde deste domingo, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos de final do Mundial'2022, num encontro que colocará frente a frente o primeiro classificado do Grupo D e o segundo colocado do Grupo C.

Até ao momento, a França registou um total de duas vitórias (Dinamarca e Austrália) e uma derrota (Tunísia) e um saldo positivo de três golos (seis marcados e três sofridos), enquanto que a Polónia somou um triunfo (Arábia Saudita), um empate (México) e uma derrota (Argentina) e um saldo neutro de golos (dois marcados e outros tantos sofridos).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da França, seleção que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Polónia a não conseguir melhor do que três empates nos outros embates realizados durante esse mesmo período.