França-Portugal: reencontro com muita história

Mais de quatro depois daquela final de Paris, que colocou o nosso país no topo da Europa, Portugal e França voltam este domingo a encontrar-se, agora numa partida referente à 3.ª jornada do Grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações. Empatadas no topo da tabela, ambas com 6 pontos, as duas equipas tentarão neste encontro alcançar um resultado positivo que permita deixar bem encaminhado o apuramento para a final-4.



Líder deste grupo por ter melhor diferença de golos (+5 contra +4), Portugal chega a este jogo vindo de cinco encontros seguidos sem perder, incluíndo um empate na mais recente partida diante da Espanha. Quanto à França, vinda de uma goleada diante da Ucrânia, por 7-1, vai em cinco vitórias consecutivas e dez jogos seguidos sem perder.



Em relação a estatísticas, a França foi a primeira equipa a marcar em oito dos seus últimos dez jogos, ao passo que Portugal foi também a equipa que entrou na frente em quatro dos últimos cinco. O único que foi contra essa tendência foi precisamente o mais recente, ante a Espanha.



Quanto ao confronto direto, a história aponta uma vantagem clara dos franceses, com 18 vitórias contra 6 de Portugal, mas a verdade é que no encontro mais importante de todos, a tal final de 2016, foi a turma das quinas a levar a melhor. Irá haver vingança ou o Stade de France será de novo palco para a celebração portuguesa?

CÓD 106 França 2.07 Empate 3.09 Portugal 3.59