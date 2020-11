França-Suécia: suecos tentam garantir manutenção na Liga A

França e Suécia defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga das Nações, num encontro com significados bem distintos para ambas as seleções.

Já qualificados para a 'final four' da prova, após confirmar a eliminação de Portugal, a França entra apenas em campo para cumprir calendário e, quiçá, aproveitar para dar minutos a jogadores menos rodados, enquanto que a Suécia joga o 'tudo ou nada', sendo que ainda tem um objetivo a cumprir na prova: a manutenção na Liga A.

À entrada para esta ronda, a seleção orientada por Didier Deschamps posiciona-se, naturalmente, na liderança do grupo 3, com 13 pontos, fruto de quatro vitórias e um empate, ao passo que a seleção nórdica encontra-se na última posição, com os mesmos 3 pontos que a Croácia, que também entra em campo esta terça-feira, embora contra Portugal.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da formação campeã do Mundo, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre os dois países.