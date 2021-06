França-Suíça: Seferovic procura travar campeã do Mundo

Equipa que tem Haris Seferovic como uma das suas esperanças ofensivas, a Suíça tem esta segunda-feira um duro teste, quando pelas 20 horas defrontar a França, atual campeã do Mundo e principal candidata vencer este Europeu. Um estatuto que surge não só pelo facto de ser campeã do Mundo em título, mas essencialmente pela forma como se tem apresentado, com uma fase de grupos de bom nível, exceção apenas ao empate surpresa com a Hungria.



Quanto à Suíça, vem de uma vitória diante da Turquia, que permitiu o apuramento no terceiro posto do Grupo A, atrás da invicta Itália e do País de Gales, equipa com a qual acabou empatada em pontos, mas com desvantagem nos critérios de desempate. A turma helvética sofreu golos em todos os jogos deste Europeu, sendo que em sete dos últimos nove foi mesmo a primeira equipa a faturar



Privada de Lucas Digne (tendão da coxa) e Dembélé (joelho) e também dúvias quanto a Theo Hernández (joelho) e Thuram (virilha), a França tem várias incógnitas, mas a verdade é que leva já dez jogos seguidos sem perder. Em seis dos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a marcar.



Equipas prováveis



França: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Griezmann, Rabiot; Mbappé; Benzema



Suíça: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic



Em relação ao confronto direto, a França leva seis jogos seguidos sem perder diante dos helvéticos, sendo que apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 golos. O mais recente, jogado em 2016, precisamente na fase final do Euro desse ano, acabou num nulo.

CÓD 111 França 1.55 Empate 3.99 Suíça 6.39