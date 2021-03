França-Ucrânia: campeão arranca caminhada

Arranca a campanha de qualificação para o Mundial'2022 para a campeã França, com uma receção esta quarta-feira à Ucrânia, numa partida a disputar no Stade de France.



Sem jogar desde novembro, a França chega a este compromisso com o regresso de Kylian Mbappé como grande novidade, algo que deverá provocar uma mudança tática, para um ataque de impor respeito composto pelo avançado do Paris SG, por Antoine Griezmann e Olivier Giroud. Em dúvida está a utilização de Paul Pogba, mas também de Tanguy Ndombelé.



Do lado oposto, para lá de vir de três derrotas nos compromissos mais recentes, a Ucrânia não poderá contar com Taras Stepanenko, Viktor Tsygankov, Artem Besedin, Ihor Kharatin e Viktor Korniienko. Para piorar as coisas, o balanço com a França é tudo menos famoso, com a memória ainda a estar na goleada de outubro, por 7-1 num encontro de preparação. Irá a história repetir-se?

CÓD 132 França 1.23 Empate 4.64 Ucrânia 9.51