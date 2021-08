Fribourg-Gotteron-HC Ocelári Trinec: Duelo de arranque da Champions Hockey League

Duelo de arranque da Champions Hockey League, com o Fribourg-Gotteron a receber a visita do HC Ocelári Trinec, numa partida que colocará frente a frente duas formações que esta temporada ainda não disputaram qualquer encontro oficial.



A diferença neste caso passa mesmo pelo facto de os visitantes terem disputado quatro encontros de preparação, com duas vitórias (nos jogos mais recentes) e duas derrotas. Já o Fribourg-Gotteron fez também quatro jogos, mas o registo mostra apenas uma vitória, contra três derrotas.



Este será o primeiro jogo entre ambas as equipas.

CÓD 406 Fribourg-Gott. 2.16 Empate 3.65 Ocelari Trinec 2.25