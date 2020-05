Friburgo-Bayer Leverkusen: visitantes procuram esquecer goleada

Vindo de uma inesperada goleada caseira aos pés do Wolfsburgo, que na terça-feira colocou um ponto final numa série de 12 jogos consecutivos sem perder, o Bayer Leverkusen tenta esta sexta-feira retomar o rumo ganhador na Bundesliga, procurando diante o Friburgo um resultado que permita manter bem viva a chama do apuramento para a Liga dos Campeões.



Pela frente estará um Friburgo que também chega a este jogo vindo de um festival de golos, mas neste caso com um ponto na bagagem, já que saiu com um empate a três diante do Eintracht Frankfurt. Sétimo colocado na tabela, com 38 pontos, o conjunto da casa ainda sonha com o sexto posto, que valerá o acesso à Liga Europa, pelo que a seis jornadas do final do campeonato é hora de jogar todos os trunfos.



No que ao confronto direto diz respeito, o Bayer vai em cinco jogos seguidos sem perder ante o Friburgo, sendo que neste confronto direto há a notar que quatro dos últimos cinco duelos tiveram dois ou menos golos.

CÓD 133 Friburgo 4.22 Empate 3.75 B. Leverkusen 1.72