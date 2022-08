Friburgo-Borussia Dortmund: com promessa de golos

CÓD 207 Friburgo 2.95 Empate 3.55 Bor. Dortmund 2.2

Duelo de equipas que entraram na Bundesliga a ganhar, com o Friburgo a receber esta sexta-feira a visita do Borussia Dortmund, num duelo no qual as duas formações procurarão não só voltar a vencer, como também fazê-lo sem sofrer golos.A atuar em casa, o Friburgo entra em campo moralizado pelo claro triunfo sobre o Augsburgo por 4-0, ao passo que os visitantes iniciaram também a vencer, mas de uma forma bem mais 'modesta', com apenas 1-0 diante do Bayer Leverkusen. Ambas as equipas já jogaram também para a Taça, as duas com triunfos, o Friburgo bateu o Kaiserslautern por 2-1 no prolongamento; o Borussia Dortmund afastou o Munique 1860 por 3-0.Em termos de confronto direto, refira-se que o historial aponta para golos, já que apenas um dos últimos sete jogos entre estas equipas não teve 3 ou mais golos - o mais recente, por exemplo, teve 6, na vitória por 5-1 do Borussia. Nesse duelo os de Dortmund ampliaram para nove o número de jogos seguidos a marcar diante do Friburgo, ainda que tenham também sofrido, tal como nos dois anteriores.