Friburgo-Borussia M'gladbach: forasteiros favoritos ao triunfo

Friburgo e Borussia Mönchengladbach marcam o arranque da 30.ª jornada da Bundesliga, num encontro que irá realizar-se no Schwarzwald-Stadion, em Friburgo, igualmente à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus, tal como tem sucedido deste o regresso da competição.



À entrada para esta ronda, o Friburgo posiciona-se no 8.º lugar, com 38 pontos, fruto de dez vitórias, oito empates e onze derrotas, enquanto que o Borussia Mönchengladbach é 4.º classificado, com 56 pontos, após somar 17 triunfos, cinco empates e sete derrotas ao longo desta temporada.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Friburgo registou uma vitória (Union Berlin), dois empates (Red Bull Leipzig e Eintracht Frankfurt) e duas derrotas (Werder Bremen e Bayer Leverkusen), ao passo que o Borussia Mönchengladbach somou três triunfos (Colónia, Eintracht Frankfurt e Union Berlin), um empate (Werder Bremen) e uma derrota (Bayer Leverkusen).



No que diz respeito ao confronto direto entre as duas equipas, de destacar a relativa superioridade do Borussia Mönchengladbach nos últimos cinco duelos, com a formação orientada por Marco Rose a registar três vitórias contra apenas um do Friburgo. No total, o Borussia Mönchengladbach marcou 10 golos, enquanto que o Friburgo registou 8 tentos. Algo equilibrado neste capítulo.

CÓD 101 Friburgo 4.07 Empate 3.73 Bor. M'gladbach 1.75