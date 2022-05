Friburgo-RB Leipzig: decisão na Taça da Alemanha

Aí está a final da Taça da Alemanha, com um embate entre Friburgo e RB Leipzig, que dará já garantidamente um campeão histórico desta prova. O Leipzig já esteve por duas vezes na final e perdeu sempre, ao passo que Friburgo nunca esteve numa decisão e tentará ganhar logo à primeira.



Equipa que terminou em sexto na Bundesliga - foi uma das sensações da época -, o Friburgo afastou nesta Taça o Würzburger Kickers,

Osnabrück, Hoffenheim, Bochum e Hamburgo. Em quatro desses cinco jogos sofreu pelo menos um golo, sendo que nessa caminhada em dois dos jogos teve de ir a trabalho suplementar: prolongamento e penáltis.



Quanto ao RB Leipzig, quarto na Bundesliga com 58 pontos - somente mais 3 do que o Friburgo -, afastou Sandhausen, Babelsberg, Hansa Rostock, Hannover e Union Berlim, isto numa caminhada na qual marcou 13 golos e sofreu apenas um golo.



Olhando ao confronto direto, o Leipzig não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos com o Friburgo, tendo nos últimos sete conseguido também marcar pelo menos um golo a este oponente. Ainda assim, de notar que nos dois jogos disputado esta temporada o marcador ficou em ambas as situações empatado a um golo. Quem levará a melhor neste tira teimas final?

