Frosinone-Cittadella: com a subida em ponto de mira

Colocados na zona de playoff de subida à Serie A, Frosinone e Cittadella encontram-se esta sexta-feira na abertura da jornada 30 do segundo escalão do futebol transalpino, numa partida na qual ambos os conjuntos jogam cartadas decisivas para se consolidarem numa posição privilegiada para subirem.



Atualmente em terceiro, com 48 pontos, o Frosinone sabe que se vencer irá saltar provisoriamente para a segunda posição, ainda que o primeiro resultado pós-retoma não tenha sido particularmente promissor, com um empate diante do Trapani, o penúltimo colocado.



Em sentido inverso, o Cittadella conseguiu voltar da melhor forma, ganhando por 2-0 diante do Livorno no seu primeiro jogo pós-paragem, podendo neste duelo, em caso de vitória, saltar provisoriamente para o terceiro posto, ultrapassando o Spezia e este mesmo Frosinone.



Quanto ao confronto direto, de notar que o Frosinone não perdeu nenhum dos últimos 15 jogos diante do Cittadella, sendo que em oito dos últimos nove duelos foi a primeira equipa a marcar. De resto, em nove dos últimos dez ambas as equipas fizeram a balançar a rede. Um registo que indica a possibilidade de haver golos, ainda que curiosamente na primeira volta tenha havido um empate a zero. Como será desta vez?