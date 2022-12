Frosinone-Pisa: líder recebe visitante em boa forma

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da Serie B italiana, Frosinone e Pisa encontram-se este domingo no Stadio Benito Stirpe, numa partida que colocará frente a frente o líder, com 35 pontos, e o oitavo cotado, com 22.



Comandante de forma destacada, com mais 6 pontos do que o segundo, o Frosinone entra em campo vindo de nove partidas sem perder, numa sequência na qual venceu sete jogos e empatou dois. Quanto ao Pisa, está curiosamente numa fase ainda melhor, com onze jogos sem perder, numa sequência com cinco vitórias e seis empates. A formação visitante, refira-se, foi a primeira a marcar em quatro dos últimos cinco jogos - a única exceção foi o nulo diante do Bari.



Quanto ao confronto direto, ambas as equipas marcaram em quatro dos últimos cinco jogos, tendo os duelos da época passada terminado com uma vitória para cada lado... e sempre por parte dos visitantes.

Por Record