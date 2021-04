Fuenlabrada-Saragoça: equipa da casa tenta esquecer goleada

Separados por seis posições e 7 pontos na tabela, Fuenlabrada e Saragoça encontram-se na noite de segunda-feira no Estadio Fernando Torres, numa partida 33.ª jornada da Segunda Liga espanhola na qual estarão frente a frente o 10.º, com 42, e o 16.º, com 35.



Em melhor posição, o Fuenlabrada entra em campo vindo de uma goleada sofrida em casa do Espanyol, num dos quatro jogos dos últimos sete que teve pelo menos 3 golos no marcador.



Quanto ao Saragoça, vem de três partidas seguidas sem perder - dois empates e uma vitória -, sendo que ao contrário do Fuenlabrada apenas teve um jogo nos últimos oito com um total de pelo menos 3 golos no mracador.



Uma estatística que também se observa no confronto direto, que nos mostra apenas um dos três jogos entre estas equipas com pelo menos 3 golos - precisamente o primeiro, em 2019. No mais recente, disputado em dezembro, o Saragoça venceu por 1-0. Irá haver vingança?

CÓD 137 Fuenlabrada 2.33 Empate 2.72 Saragoça 3.19