Fulham-Wolverhampton: voltar a vencer

Duelo entre equipas a viver maus momentos na Premier League, com o Fulham a receber a visita do Wolverhampton, num encontro da 32.ª jornada da prova que colocará frente a frente o 18.º e o 14.º, respetivamente.



Com 26 pontos, o Fulham entra em campo na zona aflitiva da tabela e leva já três jogos seguidos a perder. Por outro lado, o Wolves também vem numa sequência negativa, com cinco jogos sem ganhar - três derrotas e dois empates.



No que a jogadores diz respeito, o Fulham não contará com Tom Cairney e tem ainda em dúvida Ademola Lookman e Marek Rodák, ao passo que no Wolves as baixas são as de Marçal, Raúl Jiménez, João Moutinho, Jonny e Willy Boly.



No que ao confronto direto diz respeito, aí o Wolves tem motivos para sorrir, já que leva três jogos a marcar e sem perder diante do Fulham. Nos cinco jogos mais recentes, refira-se, o marcador teve sempre menos do que 3 golos - na primeira volta o resultado foi 1-0 favorável ao Wolverhampton.

CÓD 118 Fulham 2.36 Empate 2.95 Wolverhampton 3.1