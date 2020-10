G. Bay Packers-Atlanta Falcons: anfitriões só somam vitórias

Green Bay Packers e Atlanta Falcons defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para 4.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas formações com arranques bem distintos nesta nova temporada desportiva.

À entrada para esta ronda, os Green Bay Packers posicionam-se na liderança da prova - que é partilhada ainda com os Seattle Seahawks e Chicago Bears -, com três vitórias, enquanto que os Atlanta Falcons posicionam-se no 14.º posto, com três derrotas registadas até ao momento para o campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, os Green Bay Packers registaram quatro vitórias (Seattle Seahawks, Minnesota Vikings, Detroit Lions e New Orleans Saints) e uma derrota (San Francisco 49ers), ao passo que os Atlanta Falcons somaram dois triunfos (Jacksonville Jaguars e Tampa Bay Buccaneers) e três derrotas (Seattle Seahawks, Dallas Cowboys e Chicago Bears).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Atlanta Falcons, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.