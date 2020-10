Galatasaray-Alanyaspor: líder visita reduto de crónico candidato

Encontro de fecho da jornada na Turquia, com o inesperado líder Alanyaspor a receber a visita do quarto colocado e crónico candidato ao título Galatasaray, numa partida da 5.ª jornada que colocará frente a frente duas formações separadas por 3 pontos na tabela.



Ainda sem derrotas, o Alanyaspor tentará aqui o seu quinto duelo sem perder, vindo na sequência de uma goleada sobre o Hatayaspor, que serviu para esquecer o adeus à Liga Europa e também o empate prévio no campeonato. Quanto ao Gala, procurará recuperar de duas derrotas consecutivas, uma delas que custou o acesso à Liga Europa.



No que a confronto direto diz respeito, note-se que recentemente, num jogo respeitante à temporada passada, o Alanyaspor surpreendeu e venceu por 4-1, num duelo no qual conseguiu inverter ligeiramente a desvantagem neste particular. É que, ao contrário do passado, o Alanyaspor conseguiu vencer dois dos últimos três jogos, algo que procurará também neste embate. A finalizar, notar que estes embates costumam ter um festival de cartões (pelo menos cinco): foi assim em oito dos últimos dez encontros.

CÓD 290 Galatasaray 1.87 Empate 2.89 Alanyaspor 3.39