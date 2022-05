Galatasaray-Anadolu Efes: tudo empatado na corrida pela final na Turquia

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tudo empatado na meia-final do playoff do campeonato turco, com Galatasaray e Anadolu Efes a prometerem pelo menos mais dois jogos em que a emoção será garantida.



Favorito à partida, já que vem de uma moralizadora conquista da Euroliga perante o Real Madrid, o Anadolu Efes entra neste duelo com necessidade de recuperar o fator casa que perdeu na primeira partida deste playoff, quando caiu por incríveis 105-70 perante os seus adeptos. No encontro seguinte viria a reagir e vencer por 91-77, mas aquele desaire, num jogo para esquecer, tem tudo para ser determinante.



Quanto ao Galatasaray, está claramente num grande momento e, excetuando a derrota da segunda partida desta série, vem de oito triunfos seguidos. Em termos pontuais, o Gala tem 89 pontos de média nos últimos dez jogos, ao passo que o Anadolu Efes ficou-se pelos 78.



Quanto ao confronto direto, este será o quinto duelo entre estas duas equipas, havendo por agora equilíbrio total: duas vitórias para cada lado, com a particularidade de o Galatasaray ter ganho os seus encontros fora de casa, ao passo que o Anadolu Efes triunfou uma vez fora e outra em casa.



Nas contas do confronto direto há a referir que a média pontual dos últimos dez duelos é de 164 pontos, 79 da autoria do Galatasaray e 85 do Anadolu Efes.

Por Record