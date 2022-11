Galatasaray-Fenerbahçe: dérbi anima domingo na Turquia

Encontro da 7.ª jornada do campeonato turco, com um dérbi entre Galatasaray e Fenerbahçe, que colocará frente a frente o sétimo e o segundo colocados, respetivamente.



Com seis vitórias em seis jogos, o Fenerbahçe está ainda imbatível no plano interno, sendo que em termos absolutos leva já cinco jogos seguidos a ganhar, quatro desses encontros referentes à Euroliga. Quanto a pontos, a média do Fenerbahçe nos últimos dez jogos foi de 91.



Quanto ao Galatasaray, vem de três triunfos seguidos, o último dos quais na Champions. No campeonato, onde é sétimo, o Gala tem três vitórias e quatro derrotas. Em termos pontuais, o Galatasaray tem uma média de 81 nos seus últimos dez encontros.



Quanto ao confronto direto, na época passada houve três duelos entre as duas equipas, com o balanço a ser favorável ao Galatasaray, com duas vitórias contra uma do Fenerbahçe. Quanto a pontos, a média dos últimos dez dérbis foi de 154.

Por Record

Temas

galatasaray

fenerbahçe