Galatasaray-Konyaspor: líder tem deslocação complicada

• Foto: Getty Images

Duelo de abertura da jornada 7 da Superliga turca, com o Galatasaray a visitar o reduto do Konyaspor, num duelo entre o 5.º e o 1.º colocado, duas equipas que entram nesta ronda separadas por apenas 1 (13 e 14, respetivamente).



No topo da tabela, o Konyaspor conseguiu até ao momento 4 vitórias e 2 empates, sendo uma de duas equipas que ainda não perderam. Por outro lado, o Konyaspor é também a melhor defesa a par do Basaksehir, não tendo até agora sofrido qualquer golo. Quanto ao Gala, tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, totalizando 7 golos marcados e 4 sofridos.



Para este jogo os da casa não sabem ainda se poderão contar com Juan Mata, ao passo que no Konyaspor há dúvidas quanto a Amilton e Ogulcan Ülgün.



Nota final para o registo de golos, já que apenas dois dos últimos oito jogos entre estas equipas tiveram 3 ou mais. Por outro lado, apenas um dos últimos cinco jogos do Konyaspor tiveram os mesmos 3 ou mais tentos, ao passo que no lado do Gala o registo é de apenas dois dos últimos seis com tal registo.

Por Record

