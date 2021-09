Galatasaray-Lazio: histórico aponta a poucos golos

Galatasaray e Lazio defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas do grupo E.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Galatasaray registou duas vitórias (Hatayspor e Randers FC), dois empates (Kasimpasa e Trabzonspor) e uma derrota (Farul Constanta), enquanto que a Lazio somou três triunfos (Twente, Empoli e Spezia), um empate (Sassuolo) e um desaire (AC Milan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.

De notar que nas últimas cinco partidas entre os dois emblemas, quatro terminaram com um máximo de dois golos (três deles tiveram apenas um).