Galitos-Académica: regresso às vitórias na mira

Encontro da 20.ª jornada da Liga Placard, com o 9.º colocado Académica a visitar o reduto do 11.º Galitos, num embate no qual, em caso de triunfo a equipa do Barreiro, poderá haver uma ultrapassagem na tabela. Tudo porque o Galitos tem apenas menos 1 ponto do que a Académica, sendo que uma vitória poderá ser essencial para qualquer das equipas para tentar o acesso ao playoff.



Com 25 pontos, o Galitos chega a este jogo vindo de uma série na qual ganhou metade dos últimos dez jogos, ao contrário da Académica, que apesar de ter 26 pontos venceu apenas três dos últimos dez e parece estar em tendência de queda na tabela classificativa.



Por fim, note-se que este será o quinto embate entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem da Académica, com três vitórias, a última das quais em novembro, por 89-83. Como será desta vez?

CÓD 479 Galitos 1.63 Empate 11.12 Académica 2.46