Gallagher Chiefs-Crusaders: encontro do Super Rugby

CÓD 256 Waikato Chiefs 1.83 Empate 19.5 Cant. Crusaders 1.71

Encontro da 5.ª jornada do Super Rugby, com uma partida entre os Gallagher Chiefs e os Crusaders, duas equipas que entram nesta partida na 5.ª e 3.ª posições, com 14 e 15 pontos, respetivamente.A disputar no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, este jogo servirá para os da casa tentarem a terceira vitória consecutiva, ao passo que para os visitantes será a chance de redimir-se da derrota sofrida na ronda passada, precisamente diante destes mesmo Chiefs.Esse duelo, disputado há duas semanas, confirmou a tendência para um duelo direto equilibrado, com vitórias repartidas na última dezena de partidas. Nesses dez duelos o balanço é, ainda assim, de ligeira vantagem dos Crusaders, com seis triunfos contra quatro dos Chiefs.