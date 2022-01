Gâmbia-Camarões: duelo dos quartos de final da CAN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gâmbia e Camarões defrontam-se, este sábado, pelas 16 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), num encontro que colocará frente a frente duas seleções que somam registos algo semelhantes nos jogos mais recentes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Gâmbia registou três vitórias (Mauritânia, Tunísia e Guiné), um empate (Mali) e uma derrota (Nova Zelândia), enquanto que os Camarões somaram quatro triunfos (Costa do Marfim, Burkina Faso, Etiópia e Ilhas Comores) e um empate (Cabo Verde).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Camarões, seleção que venceu os dois duelos até ao momento disputados entre os dois países.