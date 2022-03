Gana-Nigéria: duelo de gigantes no playoff africano de acesso ao Mundial'2022

CÓD 124 Gana 2.4 Empate 2.65 Nigéria 2.6

Duelo de gigantes na primeira mão do playoff africano de acesso ao Mundial'2022, com um embate entre Gana e Nigéria, duas seleções que chegam a este jogo vindos de uma CAN totalmente para esquecer. Por isso, mais do que uma batalha pela honra diante de um rival, será também uma tentativa de colocar para trás uma competição continental na qual deixaram muito a desejar.Especialmente os ganeses, que saíram de cena logo na fase de grupos, com duas derrotas e um empate no registo. Para este duelo os ganeses confiam bastante na capacidade de Thomas Partey, um dos jogadores em melhor forma na Premier League neste momento.Quanto aos nigerianos, ainda passaram a fase de grupos da CAN, mas viriam a cair nos oitavos-de-final, perante a Tunísia. Para este duelo terão alguns problemas na defesa, já que apenas o portista Zaidu chega a este duelo com alguma rodagem, mas também a baixa de Wilfred Ndidi.Em termos de confronto direto, note-se que estas duas equipas não se encontram desde 2014, altura na qual numa CAN a vitória foi para o Gana nos penáltis. Esse foi um dos dois duelos que no final dos 90 minutos acabou em 0-0, depois de no primeiro da história ter havido triunfo ganês por 1-0. Como será desta vez?