Gangwon-FC Seul: equipas voltam a encontrar-se no principal escalão sul-coreano de futebol

Gangwon FC e FC Seul defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a jornada de abertura do campeonato sul-coreano de futebol, num encontro que irá disputar-se, tal como os restantes, à porta fechada, face à crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19.

Na última temporada, o Gangwon FC concluiu o campeonato na 6.ª posição, enquanto que o FC Seul foi 3.º classificado.

Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para dois triunfos do Gangwon, ambos por 3-2, e um do Seul, por 1-2.