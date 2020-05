Gangwon-Seongnam Ilhwa: últimos resultados prevêem equilíbrio no frente-a-frente

Gangwon e Seongnam Ilhwa voltam a subir, este sábado, aos relvados para disputar a 3.ª jornada do campeonato sul-coreano de futebol.

À entrada para esta jornada, o Gangwon posiciona-se no 5.º lugar, com três pontos, fruto de um triunfo e uma derrota, enquanto que o Seongnam Ilhwa é 4.º classificado, com quatro pontos, após somar uma vitória e um empate nas duas primeiras jornadas da prova.

Nos últimos cinco jogos oficiais realizados, o Gangwon registou uma vitória (Seoul), um empate (Pohang) e três derrotas (Daegu, Joenbuk, de José Morais, e Sangju Sangmu), ao passo que o Seongnam Ilhwa somou duas vitórias (Jeju Utd e Gwangju FC), dois empates (Suwon Bluewings e Incheon) e uma derrota (Gyeongnam).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos para cada uma das formações nos últimos cinco duelos entre ambas disputados. Nota: nenhuma das equipas foi capaz de marcar mais do que dois golos nos jogos frente-a-frente.