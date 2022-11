Geneve-Servette-SC Bern: líder procura 'vingança'

CÓD 334 Geneve-Servette 1,54 Empate 4,05 SC Bern 3,65

Líder do campeonato, com 52 pontos, o Geneve-Servette recebe esta sexta-feira a visita do SC Bern, num duelo da Liga de hóquei no gelo suíça na qual terá pela frente um adversário que surge na 9.ª posição.Com 52 pontos, o Geneve-Servette venceu os últimos quatro encontros e em casa é a equipa mais bem sucedida, com 11 vitórias em 12 jogos. Nos seus últimos cinco encontros, fora ou em casa, o marcador final teve sempre 6 ou mais golos.Quanto ao SC Bern, tem 31 pontos e como equipa visitante não tem propriamente um registo positivo, já que apenas conseguiu um terço dos pontos possíveis (11). Vem de duas derrotas seguidas, uma em casa e outra fora.No único duelo até ao momento esta época, o Bern ganhou por 6-5 no prolongamento em casa. Irá haver vingança?