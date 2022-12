Genk-Anderlecht: Taça da Bélgica com duelo de emoções fortes

• Foto: Getty Images

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jogo grande nos oitavos-de-final da Taça da Bélgica, com o Genk a receber a visita do Anderlecht, numa partida que colocará frente a frente o 1.º e o 11.º da Pro League, respetivamente.



Comandante do primeiro escalão de forma clara, com 10 pontos de avanço, o Genk acumula 20 jogos sem perder e 14 a ganhar, isto incluindo os três duelos de preparação que disputou na pausa para o Mundial'2022. Em oito dos últimos dez jogos o Genk foi inclusivamente a primeira equipa a marcar.



Quanto ao Anderlecht, não perdeu nenhum dos três jogos de preparação que disputou - empatou dois e ganhou um -, sendo que a sua última derrota foi precisamente diante do Genk, por 2-0, há pouco mais de um mês. Esse foi um dos cinco jogos mais recentes no qual os de Bruxelas sofreram golos.



Quanto ao confronto direto, esse jogo de há um mês confirmou a tendência para haver poucos golos, com 2 ou menos em quatro dos mais recentes cinco embates. Em cinco dos últimos sete, note-se, foi o Genk a primeira equipa a marcar.

Por Record