Genk-Dínamo Zagreb: um duelo de capital importância

Encontro do Grupo H da Liga Europa, com os belgas do Genk a receberem esta quinta-feira, pelas 20 horas, a visita dos croatas do Dinamo Zagreb, num duelo no qual os belgas procuram o segundo triunfo e os croatas tentam estrear-se a triunfar.



Vindo de uma vitória diante do Rapid Viena, o conjunto belga alcançou desde então duas vitórias e uma derrota nos últimos três duelos, sempre em jogos nos quais se viram pelo menos 3 golos no total do marcador.



Quanto ao Dinamo, depois dessa derrota europeia conseguiu vencer ambos os jogos que disputou, curiosamente sempre por 4-1 e ambos fora de portas.



Apesar de ser apenas a segunda jornada, esta partida pode ser importante nas contas do apuramento, já que uma eventual vitória dos belgas deixará o Dinamo com vida muito complicada, isto porque o favorito a apurar-se mora noutras paragens: o West Ham. Por isso, em teoria serão estas duas equipas a discutir a segunda vaga...

CÓD 131 Genk 2.05 Empate 3.2 Dínamo Zagreb 3.55