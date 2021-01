Genk-Gent: sem vencer há três jogos

Segundo colocado na tabela da Liga belga, com menos 7 pontos do que o líder Club Brugge e mais 4 do que o Antuérpia, o Genk recebe esta quarta-feira a visita do Gent, num duelo da 22.ª jornada da prova no qual terá pela frente o 13.º colocado, uma equipa que entra em campo com menos 12 pontos na tabela classificativa.



Apesar de estarem em posições distintas, ambas as equipas não venceram nos últimos três jogos, sendo que o Genk leva cinco jogos seguidos a sofrer, ao passo que a série do Gent é de três. Ainda assim, note-se que o Genk conseguiu também marcar em quatro desses cinco duelos. Falando em golos, refira-se que o Gent foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos sete jogos que disputou.



Em relação ao confronto direto, refira-se que o apenas dois dos últimos oito jogos não tiveram golos de ambas as equipas, ao passo que se viram pelo menos 3 golos em cinco dos últimos sete duelos. Nos duelos recentes, analisando os últimos oito jogos, o Genk venceu cinco, empatou um e perdeu outro. Como será desta vez?

CÓD 230 Genk 1.97 Empate 3.2 Gent 2.79