Genk-Royal Antwerp: equilíbrio em dia no frente a frente entre estas duas equipas

Genk e Royal Antwerp defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a quinta jornada da fase de apuramento ao campeão do campeonato belga de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por seis pontos na tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Genk posiciona-se no segundo lugar, com 38 pontos, fruto de três vitórias e um empate, enquanto que o Royal Antwerp é quarto e último classificado, com 32 pontos, após somar dois empates e duas derrotas nesta fase entre os quatro melhores classificados da fase regular do campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Genk registou quatro vitórias (Standard Liège, Royal Antwerp, Club Brugge e Anderlecht) e um empate (Anderlecht), ao passo que o Royal Antwerp somou um triunfo (Genk), dois empates (Anderlecht e Club Brugge) e duas derrotas (Genk e Club Brugge).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si.