Génova-Inter Milão: nova goleada à vista?

Colocados em pólos opostos da tabela da Serie A, e com objetivos bem distintos, Génova e Inter Milão encontram-se este sábado no Luigi Ferraris, numa partida da 36.ª jornada que pode ser decisiva para definir as situações de ambas as equipas no final da temporada.



Atualmente em 17.º, o Génova de Miguel Veloso tem 3 pontos acima da zona de descida, pelo que um triunfo neste exigente duelo poderia servir de balão de oxigénio para uma boa reta final. Curiosamente, os resultados recentes até têm sido animadores, com três vitórias nos últimos quatro duelos, duas delas consecutivas.



Quanto ao Inter, é terceiro com 73 pontos e tem a Atalanta a 1 ponto de distância, surgindo nesta partida com cinco jogos seguidos sem perder, ainda que tenha somado por empates três desses duelos. De resto, similar a ambas equipas é o facto de, contrariamente à tendência italiana, nove dos últimos dez duelos de Génova e Inter terem tido três ou mais golos.



Quanto ao confronto direto, o Inter Milão venceu os últimos três encontros, não tendo sofrido qualquer golos. Aliás, nesses três duelos conseguiu sempre 'despachar' o adversário com grande classe, ganhando duas vezes por 4-0 (a última das quais já esta época) e por 5-0. Como será desta?

CÓD 136 Génova 4.81 Empate 4.12 Inter de Milão 1.66