Genova-Napoles: equipa da casa em bom momento

Às portas da zona de Champions, o Nápoles visita este sábado o reduto do Génova, numa partida da 21.ª jornada da Serie A na qual terá pela frente uma formação que está a viver uma fase relativamente positiva, com quatro jogos seguidos sem perder e sem sofrer golos no campeonato - três vitórias e um empate -, que lhe permitiram deixar a zona mais aflitiva da tabela e saltar para uma posição mais confortável.



O problema é que do outro lado estará um Nápoles que entra em campo de olho num possível deslize de quem está à sua frente - Juventus e Roma jogam um contra o outro -, algo que poderá servir de motivação para não deixar escapar pontos neste duelo, onde por outro lado os napolitanos procurarão manter a tendência de entrarem a ganhar: foi assim em oito dos últimos dez jogos.



A alimentar essa esperança está também o registo no confronto direto, já que os de Génova não ganham aos napolitanos há 18 partidas, sendo que na época passada, por exemplo, perderam por 2-1 e 6-0.

CÓD 129 Génova 4.77 Empate 3.75 Nápoles 1.63