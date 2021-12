Génova-Sampdoria: Derby della Lanterna para abrir a jornada na Serie A

CÓD 204 Génova 2.9 Empate 3 Sampdoria 2.3

Aí está o Derby della Lanterna para abrir a jornada 17 da Serie A, com um embate entre o Génova e a Sampdoria, naquele que será o 105.º confronto entre os dois clubes principais da cidade. Neste duelo particular, a vantagem é da Samp, com 41 vitórias, mais 15 do que o Génova. Já os restantes 38 duelos acabaram em empate.Atualmente em 15.º, com 15 pontos, a Sampdoria entra em campo numa melhor posição na tabela do que o rival, mas a verdade é que leva duas derrotas consecutivas, diante da Lazio e da Fiorentina, ambas por 3-1. A turma visitante, refira-se, leva três jogos a sofrer, sendo que em oito dos últimos dez marcou e sofreu. Já em nove dos últimos dez houve pelo menos 3 golos.Quanto ao Génova, tem 10 pontos apenas, está dentro da zona de descida e chega a esta partida numa sequência de 13 jogos seguidos em ganhar, sendo que nos quatro últimos nem marcou.Quanto ao confronto direto, o Génova leva quatro jogos seguidos sem perder diante do rival, ainda que acumule já sete encontros consecutivos a sofrer - em cinco desses jogos foi mesmo a primeira equipa a sofrer. No balanço de resultados, na época passada houve dois empates (ambos a um golo) e uma vitória do Génova por 3-1.