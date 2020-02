Gent-Anderlecht: anfitriões defendem invencibilidade caseira

Segundo colocado na tabela da Liga belga, com uma série de cinco vitórias consecutivas, o Gent recebe esta sexta-feira a visita do Anderlecht, um histórico do futebol do país que de momento ocupa apenas o nono lugar, com 33 pontos, menos 15 do que o Gent.



A atuar em casa, os de Gent defendem uma incrível série imbatível que dura já desde o final da temporada passada, iniciada curiosamente num embate com este mesmo Anderlecht. De lá para cá, em mais de meio ano, com férias pelo meio, o Gent averbou mais 15 vitórias e 3 empates, numa série na qual se contam jogos da Liga, da Taça e também da Liga Europa.



Quanto ao Anderlecht, uma equipa afastada dos seus períodos de ouro, chega a este encontro depois de duas vitórias consecutivas, que curiosamente serviram para anular o desaire no primeiro jogo do ano civil, diante do Club Brugge. Caso consiga vencer, o Anderlecht conseguirá a sua melhor sequência da temporada, já que até ao momento o melhor que conseguiu foram mesmo dois triunfos seguidos.



De notar que este será o segundo encontro entre estas duas equipas na presente temporada, tendo o primeiro acabado em 3-3. Por fim, de referir ainda que o Anderlecht não ganha a este Gent enquanto visitante desde 2016/17, tendo de lá para cá somado dois empates e três derrotas. Como será desta?

CÓD 263 Gent 1.46 Empate 3.54 Anderlecht 4.68