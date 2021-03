Gent-Club Brugge: líder procura voltar a vencer

Líder destacado da fase regular do campeonato belga e com mais cinco encontros pela frente nesta ronda, o Club Brugge procura esta segunda-feira o regresso aos triunfos depois do desapontante empate diante do Charleroi, numa partida da 30.ª jornada na qual terá pela frente um Gent que se encontra no 11.º posto e ainda a sonhar com o acesso à ronda de qualificação para a Liga Europa.



Com 67 pontos, o Gent entra em campo numa sequência de onze jogos seguidos sem perder no campeonato, com dez vitórias e um empate no registo - a igualdade foi precisamente no jogo mais recente. Por outro lado, note-se que o Gent é uma equipa que normalmente marca em ambas as partes (fizeram-no em 57% dos jogos já disputados), sendo que fora de portas vão já em seis jogos seguidos a marcar na primeira metade.



Quanto ao Gent, tem 40 pontos e também está numa boa sequência de jogos, com oito duelos seguidos sem perder. A diferença é que na sua série o Gent empatou cinco jogos e venceu somente três. O mais recente diante do KV Oostende, há uma semana.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que o Gent apenas venceu um dos últimos cinco jogos diante do Club Brugge. A questão é que essa vitória foi... na primeira volta e em casa dos de Brugge. Um sinal de alerta para uma equipa que esta temproada perdeu apenas 4 jogos, ainda que curiosamente três deles tenham sido em casa. Aliás, o Club Brugge é mesmo a melhor formação a atuar longe do seu reduto, até com maior percentagem de pontos fora do que em casa.

CÓD 306 Gent 2.87 Empate 3.08 Club Brugge 1.97