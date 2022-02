Gent-Clube Brugge: duelo de primeira nas 'meias' da taça belga

Duelo de primeira nas meias-finais da Taça da Bélgica, com o Gent a defrontar o Clube Brugge, naquela que será a primeira mão desta eliminatória que colocará frente a frente o 6.º e o 2.º no campeonato nacional, respetivamente.



A atuar em casa, o Gent chega a este jogo vindo de um arranque de ano para esquecer, com quatro jogos sem ganhar (uma derrota e três empates). Será uma sequência negativa a inverter, num jogo no qual enfrentará uma equipa que vive um momento distinto, já que não perdeu nenhum dos quatro jogos disputados em 2022, com duas vitórias e dois empates.



Em termos estatísticos, note-se que a tendência aponta para poucos golos, já que apenas um dos últimos seis duelos do Gent teve mais do que 3 golos, ao passo que no lado oposto essa mesma estatística é vista também em somente um jogo, mas em sete. Falando em golos, de notar que o Gent foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.



Em termos de confronto direto, o Club Brugge marcou primeiro em seis dos últimos oito embates, sendo que nesse período viram-se quatro triunfos dessa formação, um empate e três triunfos do Gent. Um deles foi já nesta época, com goleada em agosto por 6-1 do Gent. Como será desta vez?

Por Record