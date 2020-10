Gent-Genk: fecho de jornada na Bélgica

Encontro de fecho da jronada 10 da Liga belga, com um embate entre duas equipas que ocupam à entrada da ronda posições na segunda metade da tabela da prova.



Em melhor posição está o Genk, com 13 pontos, surgindo em campo numa sequência de quatro jogos seguidos sem perder, com duas vitórias e dois empates. Quanto ao Gent, vem de duas derrotas seguidas, uma delas para a Liga Europa, e na tabela da Liga belga tem menos 4 pontos.



Note-se que estas duas equipas partilham alguns registos estatísticos (negativos): sofreram golos nos últimos seis jogos, sendo que em cinco deles houve pelo menos 3 golos no marcador no total.



Quanto ao confronto direto, o Gent venceu os últimos dois jogos disputados, havendo a particularidade de em cinco dos últimos sete duelos ambas as equipas terem marcado.

CÓD 315 Gent 1.87 Empate 3.14 Genk 3.05