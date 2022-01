Gent-Kortrijk: campeonato belga está de volta

CÓD 191 Gent 1.34 Empate 3.85 Kortrijk 5.75

No regresso do campeonato belga depois da pausa de inverno, Gent e Kortrijk encontram-se esta sexta-feira numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 8.º colocados da prova, com 34 e 31 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Gent tem 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, sendo que nos últimos cinco encontros venceu três, perdeu um e empatou o mais recente. Quanto ao Kortrijk, tem 8 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, sendo que o registo dos últimos cinco jogos é precisamente o mesmo, ainda que algo invertido - os últimos três jogos acabaram em vitória.Olhando ao confronto direto, o Kortrijk venceu os últimos três jogos, tendo nos últimos dois ganho sem sofrer golos. Falando em golos, apenas um dos últimos cinco teve pelo menos 3 no total.