Gent-Omonia Nicósia: de olho na fase de grupos da Liga Europa

CÓD 167 Gent 1.28 Empate 4.65 Omonia Nicósia 7.55

Em fases distintas da nova temporada, Gent e Omonia Nicósia encontram-se esta quinta-feira em solo belga, numa partida da 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa que, à partida, promete emoções fortes de princípio a fim.Apurados diretamente para este playoff, os belgas disputaram esta época já cinco encontros, contando duas vitórias, dois empates e uma derrota. O desaire foi no primeiro encontro da temporada, na Supertaça.Quanto ao Omonia Nicósia, também acedeu a esta ronda diretamente, mas conta com apenas um encontro disputado disputado na nova época. E logo com uma derrota, por 2-0 diante do Apollon. Um desaire que sucedeu na semana passada e que, por ter sido com um rival, poderá ter algum peso do ponto de vista mental.Em termos estatísticos, analisando os cinco jogos oficiais do Gent, nota para o facto de terem sofrido sempre pelo menos um golo, pese embora apenas terem perdido um desses encontros. Três deles tiveram 3 ou mais golos.