Gent-Standard Liège: regressa o campeonato belga

CÓD 163 Gent 1,52 Empate 3,55 Standard Liège 4,35

No regresso do campeonato belga, Gent e Standard Liège encontram-se esta sexta-feira na Ghelamco Arena, numa partida da 18.ª jornada que colocará em confronto o 5.º e o 6.º colocados, respetivamente.Com 30 pontos, o Gent tem até ao momento 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com 32 golos marcados e 18 sofridos. Quanto ao Standard Liège, tem 28 pontos, fruto de 9 triunfos, 1 igualdade e 7 desaires. Em termos de golos, marcou 27 e sofreu 23.Em relação a registos estatísticos - contando todas as provas -, o Gent leva sete jogos a ganhar e dez consecutivos sem perder. Por outro lado, nos últimos oito jogos foi a primeira equipa a marcar, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos foi a primeira equipa a marcar. Quanto ao Standard Liège, acumula seis jogos sem ganhar e quatro derrotas seguidas. Sofreu golos nos último seis encontros, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.Quanto ao confronto direto, o Gent leva cinco jogos sem perder diante do Standard Liège e ainda 15 encontros consecutivos a marcar pelo menos um golo. Falando em golos, seis dos últimos oito jogos entre estas equipas tiveram 3 ou mais no total final e ambas as equipas a marcar.