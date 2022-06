Geórgia-Gibraltar: duelo da Liga C da Liga das Nações

CÓD 109 Geórgia 1.06 Empate 7.8 Gibraltar 25

Aí está o início da campanha de Geórgia e Gibraltar no Grupo 4 da Liga C da Liga das Nações, com um embate que colocará em confronto duas equipas de segunda (ou terceira) linha do futebol europeu.Os georgianos são em teoria a equipa em melhor situação, já que não perderam nenhum dos últimos cinco jogos, incluindo vitórias sobre Bósnia e Suécia. Nos últimos quatro não sofreram qualquer golo, sendo que em cinco dos últimos seis duelos o marcador final teve menos do que 3 golos.Quanto a Gibraltar, não venceu nenhum dos últimos 17 jogos e, em teoria, não será aqui que o fará. Em termos estatísticos e de golos, em sete dos últimos nove jogos o marcador final teve 3 ou mais no total.Quanto ao confronto direto, a Geórgia venceu nos quatro jogos que disputou diante de Gibraltar, contando com um 'score' global de 13 golos marcados e apenas 2 sofridos.