Getafe-At. Madrid: duelo com portugueses em campo

CÓD 127 Getafe CF 4.45 Empate 3.05 Atl. Madrid 1.89

Numa segunda-feira na qual se disputam três jogos da jornada de abertura da Liga espanhola, Getafe e At. Madrid marcam encontro no Coliseum Alfonso Pérez, numa partida na qual as duas formações procurarão vencer para iniciar bem as respetivas campanhas tendo em vista os seus objetivos.Vicecampeão, o At. Madrid conta com João Félix para levar de vencer a formação do Getafe, que neste duelo contará com o reforço de Domingos Duarte e também de Borja Mayoral. Do lado dos colchoneros, refira-se, Axel Witsel deve ser também ele opção de início por parte de Diego Simeone.Sem jogos oficiais esta temporada para analisar, olhemos então à pré-temporada, um período no qual as duas equipas tiveram registos bem distintos. O Getafe venceu apenas um dos seis jogos que disputou (perdeu três e empatou dois), ao passo que o Atlético ganhou os quatro encontros que disputou, incluindo triunfos sobre Manchester United (1-0) e Juventus (4-0).Em termos de confronto direto, o Atlético leva 20 (!) jogos seguidos sem perder diante do Getafe, tendo sido a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez duelos. Nesse mesmo período de encontros o marcador teve 3 ou mais golos, o que mostra que a história é pouco animadora quanto a um marcador recheado. Ainda assim, atenção ao facto de essas duas exceções terem sido na época passada, com o 2-1 e 4-3 favoráveis aos colchoneros.