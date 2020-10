Getafe-Barcelona: Koeman quer manter registo sem derrotas

Getafe e Barcelona, de Francisco Trincão, defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 6.ª jornada do campeonato espanhol de futebol (La Liga), num encontro que colocará frente a frente duas equipas com os mesmos pontos na tabela classificativa, apesar de ambas não terem o mesmo número de jogos disputados.

À entrada para esta ronda, o Getafe posiciona-se no 7.º lugar, com 7 pontos, fruto de duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos realizados até ao momento na prova, enquanto que os blaugrana encontram-se no 5. posto, com o mesmo número de pontos, após somar dois triunfos e um empate em três encontros.

Nas últimas cinco partidas disputadas, entre competições oficiais e não oficiais, o Getafe registou duas vitórias (Osasuna e Betis), um empate (Alavés) e duas derrotas (Real Madrid e Real Sociedad), ao passo que o Barcelona somou quatro triunfos (Girona, Elche, Villarreal e Celta de Vigo) e um empate (Sevilha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o grande favoritismo dos culé, uma vez que a formação da Catalunha venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.