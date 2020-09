Getafe-Betis: William Carvalho em ação na Liga espanhola

Getafe e Betis defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada da Liga espanhola de futebol (La Liga), num encontro que terá presença limitada de adeptos no estádio Coliseum Alfonso Perez.

À entrada para esta ronda, o Getafe posiciona-se no 7.º lugar, com 4 pontos, fruto de uma vitória e um empate, enquanto que o Betis é líder à condição da tabela classificativa, com 6 pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Getafe registou três vitórias (Fuenlabrada, Saragoça e Osasuna), um empate (Alavés) e uma derrota (Real Madrid), ao passo que o Betis somou quatro triunfos (Almería, Granada, Alavés e Valladolid) e uma derrota (Real Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Getafe, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos diante do Betis de William Carvalho, internacional português que tem estado de pé quente neste arranque de temporada e que deverá ser lançado de início na partida.