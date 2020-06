Getafe CF-Eibar: equipa sensação procura voltar a vencer

Equipa sensação da temporada na Liga espanhola, o Getafe procura este sábado diante do aflito Eibar dar um novo rumo à sua retoma, já que nos dois encontros disputados até ao momento não conseguiu melhor do que um empate - resultados que acabaram por colocar em perigo o lugar europeu.



Do lado oposto estará um Eibar também a viver uma retoma pouco positiva e que não vence há quatro encontros. Para mais, os bascos sofrem golos também quatro partidas, sendo que em sete dos mais recentes oito jogos foram mesmo a primeira equipa a encaixar.



No que ao confronto direto diz respeito, o Getafe vai em seis jogos seguidos sem perder diante do Eibar, sendo que em cinco desses encontros foi mesmo a primeira equipa a marcar. Por outro lado, de notar que também em cinco dos últimos seis se registaram menos de três golos - foi assim na primeira volta, com triunfo pela margem mínima do Getafe por 1-0.

