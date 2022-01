Getafe CF-Granada: visitantes em grande momento

CÓD 158 Getafe CF 2.04 Empate 3 Granada 3.75

Numa partida da 21.ª jornada da Liga espanhola, Getafe e Granada encontram-se esta quinta-feira no Coliseum Alfonso Pérez, num duelo no qual estarão frente a frente o 17.º e o 13.º colocados da tabela, respetivamente.Em melhor posição, o Granada entra em campo com 24 pontos, fruto de 5 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Um registo que foi fortemente consolidado com a recente sequência, com três vitórias e quatro empates nos últimos sete encontros da Liga. Pelo meio, refira-se, a única mancha foi o adeus à Copa do Rei, diante do Atlético... Mancha Real. Neste jogo, refira-se, o Granada não contará com Neyder Lozano e Santiago Arias, mas terá a contribuição de Luís Maximiano e Domingos Duarte.Quanto ao Getafe, que neste jogo não terá Sabit Abdulai nem José Macías, vem de uma derrota diante do Sevilha por 1-0, sendo que olhando aos mesmos últimos sete encontros da Liga conseguiu três vitórias, três empates e o tal desaire. Uma dessas vitórias foi, refira-se, dainte do Real Madrid.Em termos de confronto direto, o Granada leva quatro encontros seguidos sem perder diante do Getafe, sendo que em oito dos últimos dez encontros o marcador teve sempre golos de ambas as equipas. As duas exceções foram na época passada, com a vitória do Granada em Getafe e o posterior nulo em Granada. Já na presente primeira volta o marcador acabou em 1-1.