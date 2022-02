Getafe CF-Levante: abertura de jornada em Espanha

CÓD 103 Getafe CF 1.95 Empate 3.03 Levante 4.03

Encontro de abertura da jornada em Espanha, com um jogo entre duas equipas da segunda metade da tabela, entre o Getafe, o 16.º e o Levante, o 20.º e último colocado. Com 22 pontos, o Getafe entra em campo em melhor posição e momento, ao passo que o Levante tem metade desses pontos (11) e não vem num grande momento.Olhando aos últimos cinco jogos, o Getafe venceu 3, empatou 1 e perdeu outro, ao passo que no mesmo período o Levante ganhou somente uma vez (foi a única vitória até ao momento) e perdeu quatro. Em termos estatísticos, apenas um desses cinco jogos teve mais do que 3 golos no caso do Getafe, ao passo que do lado oposto apenas dois não os tiveram.Em termos de confronto direto, na primeira volta houve um empate a zeros, depois de na época passada ambas as equipas terem vencido um encontro cada.