Getafe-Espanyol: equipa de Antunes quer subir a lugares de Champions

Mais uma jornada da Liga espanhola de futebol. Esta terça-feira, o Getafe recebe o Espanyol, em jogo a contar para a 29.ª ronda da prova, num encontro que irá disputar-se no Coliseu Alfonso Perez.

À entrada para esta jornada, o Getafe posiciona-se no 5.º lugar, com 46 pontos, fruto de 13 vitórias, sete empates e oito derrotas, enquanto que o Espanyol é último classificado da prova, com 23 pontos, após somar cinco triunfos, oito empates e 15 derrotas até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Getafe registou uma vitória (Maiorca), um empate (Celta Vigo) e três derrotas (Sevilha, Ajax - a contar para a Liga Europa - e Granada), ao passo que o Espanyol somou dois triunfos (Wolverhampton - para a Liga Europa - e Alavés), um empate (Atlético Madrid) e duas derrotas (Valladolid e Osasuna).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Getafe, com dois triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, contra apenas um do Espanyol. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates a um golo - os dois últimos confrontos, por sinal.