Getafe-Real Sociedad: bascos em bom momento

CÓD 164 Getafe CF 3.65 Empate 3 Real Sociedad 2.15

Com arranques de temporada bem distintos, Getafe e Real Sociedad encontram-se este domingo no Coliseum Alfonso Pérez, num embate entre um Getafe que é 19.º, com apenas 1 ponto, e um conjunto basco que é 9.º, com 7.Para lá de ter mais 6 pontos, a Real entra em campo com o moral em alta, já que na quinta-feira derrotou o Manchester United, em Old Trafford, por 1-0. Um triunfo importante, que representou o terceiro jogo seguido da equipa basca sem perder - aliás, a única derrota foi diante do Barcelona. Ainda assim, note-se que apenas um dos cinco jogos oficiais da Real Sociedad teve 3 ou mais golos.Quanto ao Getafe, tem apenas um empate, diante do Villarreal, tendo perdido os restantes encontros, sempre por mais do que 2 golos. No mais recente até foi goleado, por 5-1, em casa do Valencia. Note-se que o Getafe leva mesmo nove jogos seguidos sem ganhar - contando duelos de preparação.Em termos individuais, Mauro Arambarri falha o jogo no Getafe, uma equipa que ainda tem Omar Alderete e Luis Milla em dúvida. Quanto à Real, Mikel Oyarzabal e Martín Merquelanz estão fora; Diego Rico em dúvida.Quanto ao confronto direto, a Real Sociedad leva quatro jogos sem perder diante do Getafe, ainda que na temporada passada tenha havido dois empates.